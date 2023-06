Medaglia d'argento per l'Italia nel salto in lungo: l'azzurro Mattia Furlani (classe 2005) ha realizzato la misura di 7.97 metri, dietro solo al campione olimpico in carica, il greco Miltiadis Tentoglou (oro con 8.34). Bronzo allo svizzero Simone Ehammer (7.95).