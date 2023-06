L'amichevole Nuova Zelanda-Qatar sospesa per razzismo

L'amichevole di calcio tra Nuova Zelanda e Qatar in corso in Austria è stata sospesa tra primo e secondo tempo: i neozelandesi, infatti, hanno deciso di non rientrare in campo per protestare contro un presunto abuso razziale da parte degli avversari. "Michael Boxall è stato maltrattato razzialmente durante il primo tempo da un giocatore del Qatar. L'arbitro non è intervenuto, quindi la squadra si è rifiutata di tornare in campo per il secondo tempo", ha scritto sui social la federazione calcistica della Nuova Zelanda.

L'allenatore del Qatar Carlos Queiroz ha detto che "con nostra grande sorpresa il capitano della Nuova Zelanda è venuto a metà tempo per informarci che non avrebbero ripreso la partita". "A quanto pare due giocatori sul campo si sono insultati", ha sottolineato Queiroz ai media del Qatar. "Chi ha cominciato? Chi ha risposto? Lo sanno soltanto loro due. Non ci sono testimoni e l'arbitro non ha sentito. E neppure le panchine hanno sentito. E' una discussione tra due giocatori", ha aggiunto l'allenatore portoghese.

Queiroz ha poi detto di aspettarsi che la Fifa indaghi sull'incidente. "Permettiamo alle autorità del calcio di prendere una decisione su ciò che è successo", ha concluso. "Penso che questo caso sarà difficile per la Fifa, perché nessuno ha sentito nulla".

Questo stesso lunedì e ancora in Austria un'altra amichevole, quella tra l'U21 dell'Irlanda e quella del Kuwait. è stata sospesa dopo che gli irlandesi hanno denunciato insulti razzisti contro un componente della propria squadra.