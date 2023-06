L'Italvolley fa tris alla Nations League, anche le olandesi ko

Missione compiuta e un passo avanti verso la qualificazione alle Finals della Nations League. Le ragazze dell'Italvolley calano il tris e, dopo Bulgaria e Repubblica Dominicana, battono 3-2 l'Olanda nella Pool 3 in corso ad Hong Kong. Partita non semplice per le azzurre di Davide Mazzanti, come mostrano chiaramente i parziali dei set (22-25; 25-22; 25-21; 18-25; 19-17), ma portata a casa con determinazione e sangue freddo.

Le azzurre - in campo con le olandesi alla vigilia della sfida tra le due nazioni nella finalina della Nations League di calcio - hanno annullato anche due match point e devono ringraziare Myriam Sylla, autrice di una prestazione super nel finale con due attacchi vincenti consecutivi e l'ace decisivo che ha consegnato la partita all'Italia. Con il successo, l'Italia rientra momentaneamente tra le prime otto, traguardi necessario per poter difendere nella fase finale il titolo conquistato lo scorso anno ad Ankara. L'obiettivo è quindi fare poker e vincere domani al Coliseum di Hong Kong contro le imbattute padrone di casa della Cina.

"Poteva forse andare meglio. Purtroppo anche oggi abbiamo avuto degli alti e bassi e questo ci ha costretti al tiebreak - ha commentato il ct Mazzanti -. Il set decisivo è stato un po' come un incontro di boxe in cui ci siamo scambiati colpi a ripetizione. Poi abbiamo assestato l'uno-due che ci consente portare a casa una vittoria molto importante. Contro la Cina speriamo in un match imprevedibile visto che tutti ci danno per sconfitte", ha detto Sylla.

Il bicchiere è comunque mezzo pieno per il tecnico azzurro. "Credo che in cambio palla siamo riusciti a fare quello che con continuità stiamo allenando - ha spiegato -, abbiamo attaccato bene i quattro spazi che vogliamo e di questo sono molto contento. In muro difesa invece dobbiamo migliorare. Ci manca qualità e ordine, a volte manca il primo tocco a volte il secondo e quindi su questo aspetto abbiamo grande margine. Chiaro che ora è giunto il momento di migliorare anche in questa partita dopo partita".

"Abbiamo speso tanto anche oggi e in vista della Cina dobbiamo metterci nella condizione di giocare la miglior pallavolo possibile e pertanto saranno ore di recupero e valutazione dello stato fisico delle ragazze, prima di capire come essere efficaci domani", ha continuato Mazzanti, che non guarda alla classifica. "Non serve - ha detto - perchè al momento è corta, per cui è presto per parlarne dato che a questo livello nessuno ti perdona niente".