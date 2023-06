Nations League, Mancini: 'Questo non è il nostro calcio'

"La Spagna ha meritato di vincere, ha giocato meglio". E' netto il giudizio di Roberto Mancini, dopo il ko con la Spagna nella semifinale di Nations League, ad Enschede. "Nel secondo tempo abbiamo fatto poco - ha aggiunto il ct azzurro - Non abbiamo fatto il nostro calcio, l'abbiamo snaturato. Nella ripresa ci siamo abbassati troppo. Forse c'è stato un errore nella scelta del modulo", ovvero il 3-5-2.

Perché Chiesa per Immobile? "Pensavamo di poter sfruttare con lui la profondità in attacco. Se mi ha deluso? No, i ragazzi hanno messo in campo tutto quello che avevano".

"Abbiamo sbagliato tanti appoggi, abbiamo dato forza ad una Spagna già forte - è stata l'analisi lucida di Francesco Acerbi - C'è tanto rammarico per questo". "Loro palleggiano con qualità e si difendevano lontano dall'area, nel primo tempo siamo riusciti ad attaccarli. Nella ripresa no. Dispiace perché noi potevamo fare di più, anche tecnicamente. Ci voleva un po' più di coraggio, forse perché siamo a fine stagione... Loro sono sembrati un po' più freschi".

"All'inizio sapevamo che con questo modulo potevamo attaccare la profondità, mentre la Spagna difendeva molto alta - l'analisi di Leonardo Bonucci - Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita, ma è il risultato che conta". Il difensore juventino è conscio di aver giocato un match con delle lacune, a cominciare dall'errore sul gol di Pino: "Non nascondo le mie responsabilità, come in passato ero conscio di quanto fatto di buono. Ora prepareremo la partita di domenica contro l'Olanda, poi vedremo cosa deciderà il mister, che valutazioni farà nei prossimi mesi".

"Peccato, perché questa partita ci poteva aiutare a crescere - si rammarica Donnarumma - Ma domenica è comunque importante vincere. Bene nel primo tempo, fino al gol. Nella ripresa dovevamo continuare così". Invece "siamo andati in difficoltà abbassandoci troppo".