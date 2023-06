Napoli, per l'Equipe 'Galtier ai piedi del Vulcano'

Christophe Galtier ai piedi del Vesuvio, che guarda in alto con lo sfondo dei colori e del simbolo del Napoli: L'Equipe annuncia così la notizia che "il Napoli ha fatto di Christophe Galtier la sua priorità". "Se non si può escludere che Galtier, 56 anni, che non ha mai allenato all'estero, prenda un anno sabbatico dopo una stagione 'molto faticosa a Parigi', secondo il suo entourage - scrive il quotidiano sportivo - ha ricevuto parecchi segnali di interesse, soprattutto dall'estero". La sua uscita dal PSG non è ancora ufficiale, ma sembra questione di giorni: "andiamo avanti passo dopo passo - dice il suo avvocato, Olivier Martin - e la priorità è ora di concludere le modalità di uscita dal PSG. Al momento non c'è niente di concluso. Dopo vedremo cosa vuole fare, ma è normale che riceva richieste".

Per L'Equipe, "l'interesse del Napoli sembra una manna dal cielo dopo la faticosa stagione parigina", ma "le trattative sono già cominciate, anche se limitate dal fatto che la separazione dal PSG non è ancora ufficiale".