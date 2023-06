La Premier riparte l'11 agosto, il City è senza rivali

Meno di due mesi, 57 giorni per la precisione, al via della nuova Premier League, edizione n.32, che vede favoriti d'obbligo gli attuali campioni d'Inghilterra del Manchester City. I freschi vincitori della Champions League sono saldamente davanti a tutti nell'unanimità dei pronostici di bookmakers e opinionisti. Con la presentazione del calendario 2023/24 è iniziata la lunga vigilia verso la prima giornata, che comincerà con l'anticipo di venerdì 11 agosto, quando il City farà visita al neopromosso Burnley, allenato dall'ex Vincent Kompany, undici stagioni all'Etihad Stadium.

Inizierà dunque al Venue Turf Moor la difesa del titolo dei Citizens, già in campo la domenica precedente, in occasione della Community Shield contro l'Arsenal. Tradizionale appuntamento a Wembley per la supercoppa nazionale che inaugura ufficialmente la stagione. Non sono ancora finiti i festeggiamenti per lo storico treble, che il City ha già inquadrato i prossimi obiettivi, puntando a diventare la prima squadra inglese a vincere per quattro volte di fila il campionato. Un'impresa che rischia di dover tentare senza due dei suoi più acclamati protagonisti, Ilkay Gundogan e Bernardo Silva, entrambi in predicato di addio. Se Pep Guardiola non riuscirà a trattenerli in extremis, il nome caldo per il centrocampo del City è Declan Rice, capitano del West Ham, valutato oltre 100 milioni di euro e già inseguito dall'Arsenal.

A mettere a segno il primo colpo di mercato è stato il Liverpool, una delle grandi deluse dell'ultima stagione, che per 40 milioni di euro si è assicurato dal Brighton il centrocampista argentino Alexis Max Allister. Per i Reds esordio in trasferta, allo Stamford Bridge, in quella che è la partita di cartello della prima giornata, contro il nuovo Chelsea di Mauricio Pochettino. L'avversario più scomodo per il tecnico argentino, che in carriera contro la squadra di Jurgen Klopp ha perso nove volte in 16 scontri diretti. Ancora da capire con quale squadra arriverà a sfidare il Liverpool, dal momento che anche il mercato dei Blues al momento resta in alto mare: tantissime voci (principalmente sull'asse Londra-Milano, si parla di un'offerta inglese per scambiare Romelu Lukaku e Kalidou Koulibaly con Andre Onana), ma finora zero operazioni concluse.

Stesso discorso per il Manchester United, che con Erik ten Hag è tornato a vincere la scorsa stagione (Coppa di Lega): in attesa di conoscere chi sarà il nuovo proprietario (l'annuncio è atteso entro la fine di questa settimana), il mercato resta in sospeso, e i suoi tifosi si devono accontentare dell'effimera suggestione Kylian Mbappé. Esordio casalingo per i Red Devils contro il Wolverhampton, così come per il Brighton, una delle sorprese della scorsa stagione. La Premier di Roberto de Zerbi, lo scorso anno subentrato in corsa ma ambientatosi in fretta, comincerà contro il neopromosso Luton Town, che dopo oltre tre decenni torna nella massima divisione, al termine di una fiabesca scalata che dal calcio dilettantistico lo ha riportato in paradiso.