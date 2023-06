Nations League: Spagna Italia DIRETTA e FOTO

Spagna-Italia in campo alle 20:45 per la semifinale di Nations League, in programma a Enschede, in Olanda

Il ct Mancini: 'Vincere la Nations League sarebbe importante' - Calcio "Cinque anni da commissario tecnico sono tanti, l'obiettivo resta il Mondiale"

Le probabili formazioni



Italia (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Acerbi, Toloi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Zaniolo, Immobile, Raspadori (Meret, Vicario, Bonucci, Buongiorno, Darmian, Dimarco, Cristante, Frattesi, Lo.Pellegrini, Chiesa, Gnonto, Retegui). All.: Mancini.

Spagna: Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Jordi Alba; Zubimendi, Rodri, Gavi; Asensio, Morata, Olmo (Kepa, Raya, Fran, Nacho, Canales, Merino, Fabian Ruiz, Zubimendi, Ansu Fati, Joselu, Navas, Pino, Rodrigo). All.: De La Fuente.

Arbitro: Vincic (Slo)