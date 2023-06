Mercato: Kamada vicino al Milan, Roma stringe su Scamacca

E' Kylian MBAPPE' il protagonista del giorno in fatto di calciomercato. L'asso francese in una nota scritta ha voluto precisare di non aver mai discusso di un'estensione del contratto con il Paris SG oltre il 2024.

Successivamente, via social, ha anche voluto chiarie che non ci sono dubbi sul fatto che nella prossima stagione giocherà ancora a Parigi. Ma il Psg vorrebbe cederlo per non perderlo a parametro zero fra un anno: il Real Madrid segue con interesse la situazione.

Intanto il Milan, dove MAIGNAN ha ribadito il proprio no al Chelsea, continua a essere molto attivo e si prepara a chiudere i primi colpi. Daichi KAMADA rimane l'obiettivo numero uno: per il giapponese, che ha chiuso l'avventura con l'Eintracht Francoforte e per il quale i rossoneri hanno battuto la concorrenza di Atletico Madrid e Borussia Dortmund, restano da definire alcuni dettagli burocratici, poi il giocatore firmerà un quadriennale da tre milioni a stagione. Il Milan, sfumato l'interesse per LOFTUS CHEEK, lavora comunque su un altro calciatore del Chelsea, il ventenne CHIBUEZE CHUKWUEMEKA, centrocampista dell'Under 20 dell'Inghilterra.

Intanto dal ritiro della nazionale a Coverciano ha parlato Davide FRATTESI, al quale il Sassuolo ha dato una valutazione di 30 milioni di euro, di cui il 30% spetta alla Roma. Proprio la società giallorossa ci sta lavorando, nella trattativa è stato inserito Cristian VOLPATO, che viene valutato 9 milioni dai due club. Il calciatore italo-australiano però non è convinto di andare in Emilia. Quanto a Frattesi, "ho detto al mio agente di chiamarmi solo se ci saranno proposte importanti. Nella mia scelta saranno decisivi il gioco del club e la tattica, sicuramente per me è meglio un centrocampo a tre in cui occorre una mezzala". Ha parlato anche Milan SKRINIAR per ufficializzare la propria firma con il Paris SG. Tornando invece alla Roma, sta stringendo i tempi per l'arrivo in prestito, dal West Ham, di Gianluca SCAMACCA, ma gli inglesi vogliono l'obbligo di riscatto.

Nel ritiro del Belgio ha invece parlato Dodi LUKEBAKIO, attaccante dell'Hertha Berlino nel mirino dell'Inter: "vedremo qual è il progetto migliore per me. C'è molto interesse". In casa Lazio tiene banco l'argomento LUIS ALBERTO, tentato dalla proposte dei qatarini dell'Al Duhail,. Ma il presidente Claudio Lotito cheide 20 milioni di euro per far partire lo spagnolo.

Capitolo allenatore: la Salernitana ora sogna Rafa BENITEZ, mentre per il Napoli Aurelio De Laurentiis si starebbe orientando sull'ex Psg Christophe GALTIER, la cui alternativa sarebbe l'ex Roma Rudi GARCIA. Massimiliano ALLEGRI, invece, riflette ancora sulle ricchissime offerte che gli sono arrivate dall'Arabia Saudita. Davide BALLARDINI rimane alla Cremonese e firmerà fino al 2025.

Infine colpo del Barcellona, che ha fatto un acquisto di grandi prospettive visto che trovato l'accordo, a 40 milioni di euro, per l'acquisto dell'attaccante VITOR ROQUE, 18enne talento dell'Athletico Paranaense.