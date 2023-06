Domenica italiana al Mugello, vince Bagnaia, la Ducati domina

Se, dopo la vittoria nella gara sprint, Pecco Bagnaia aveva pronunciato la frase: ''Fin qui tutto perfetto'', oggi ha trovato qualche difficoltà a raccontare l'incredibile intero weekend che lui e la sua Ducati hanno avuto nel gran premio d'Italia di Motogp all'autodromo del Mugello. Le statistiche parlano di 'grande slam', che significa aver conquistato nello stesso fine settimana pole position, giro veloce e aver corso tutta la gara in testa. Sempre le statistiche ci dicono che lo aveva già ottenuto nel 2021 a Portimao (Portogallo) e nel 2022 a Jerez (Spagna). Ma questi dati non tengono conto che da questa stagione va in scena la sprint race del sabato, vinta per l'appunto sempre dal campione del mondo in carica e che la pole di sabato ha sancito anche il nuovo giro record della pista del Mugello. Insomma, è proprio difficile definire questo weekend per lui e per la Ducati che ha posizionato quattro moto nei primi quattro posti della classifica finale: nell'ordine Jorge Martin, Joan Zarco (entrambi Ducati Pramac) e Luca Marini (Ducati VR46).

''Sono davvero felicissimo - ha commentato a fine gara Bagnaia - Non mi aspettavo una gara come questa perché ero sicuro che la gomma posteriore media sarebbe stata più costante e invece negli ultimi giri era totalmente distrutta. In ogni caso sono molto contento del lavoro enorme che è stato fatto e adesso pensiamo alla settimana prossima al Sachsenring (Germania), ma prima godiamoci questo momento perché è uno dei migliori della mia vita''. E per festeggiare insieme al pubblico, durante il giro d'onore, si è prestato a un simpatico siparietto, organizzato dal suo fan club alla curva Scarperia dove, ad aspettarlo c'era un tavolino apparecchiato e un hot dog che ha mangiato davanti ai suoi tifosi. E dopo la cerimonia del podio, ha dato il via alle danze facendo partire il dj set che ha fatto ballare tutto il pubblico accorso per festeggiare la sua vittoria: ''Questo Mugello è stato bello, tanto bello - ha proseguito nel racconto Bagnaia, parafrasando la scritta che aveva voluto per celebrare questo gp speciale per lui e per tutto il team - Di questi giorni mi porterò sempre dentro il coro del pubblico partito della tribuna centrale che ha intonato spontaneamente l'inno di Mameli durante il podio della sprint race e poi oggi il mio fan club è stato fantastico, sinceramente avevo anche fame e quando ho visto l'hot dog me lo sono mangiato molto volentieri. E infine il rettilineo pieno di gente (è stata nuovamente permessa l'invasione di pista dopo la fine della gara) sotto il podio. E' stato tutto bellissimo''.

Intanto l'autodromo festeggia un risultato più che soddisfacente in termini di presenza di pubblico: 135.670 spettatori nell'intero weekend. Il venerdì delle prove libere è stato seguito da 18.403 appassionati, circa il doppio (39.346) per la giornata di sabato, mentre per assistere alle gare della domenica sono accorsi in 77.921. Lo scorso anno avevano assistito al gp del Mugello solo.74.078 persone.