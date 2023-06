Champions: a Istanbul dà spettacolo la festa dei tifosi

La centralissima piazza Taksim di Istanbul è diventata da questa mattina nerazzurra, mentre le vie laterali del vicino corso pedonale Istiklal caddesi sono tappezzate della bandiere del Manchester City. I tifosi italiani e britannici che tra poche ore si recheranno allo stadio olimpico Ataturk per assistere alla finale di Champions League tra Inter e Manchester City affollano da giorni la più grande città turca e da questa mattina si sono radunati in massa nei quartieri centrali di Istanbul dove l'atmosfera è festosa e tranquilla.

Sono oltre 15.850 gli agenti di polizia in divisa e in borghese assegnati dalla Turchia per sorvegliare l'ordine pubblico nel centro di Istanbul nel giorno dell'attesa finale di Champions. "Non credo ci saranno problemi, i tifosi sono un po' agitati, soprattutto gli inglesi, ma mi pare che siano qui solo per divertirsi e non per creare il caos", dice Ahmet, turco di 65enne che vende prodotti di artigianato tradizionale presso un banchetto nel centro della città. "Ci sono turchi che giocano in entrambe le formazioni quindi questa sera tiferò per lo sport e non per una delle due squadre", aggiunge.

I sostenitori dell'Inter hanno sfilato con bandiere e scandito cori attorno alla gigantesca riproduzione della coppa, alta circa dieci metri, installata da giovedì a piazza Taksim.

"Siamo molto carichi e felici", dice Andrea, tifoso dell'Inter di 31 anni che nei giorni scorsi si trovava in Giappone per lavoro ed è riuscito comunque a trovare il modo di arrivare a Istanbul per la finale. "Ieri ero a Tokyo, ho passato a Dubai 10 ore e sono riuscito ad arrivare a Istanbul passando per Sofia e prendendo un autobus", dice il tifoso nerazzurro ricordando la frase "tutti quei chilometri che ho fatto per te" contenuta in uno dei più noti cori della squadra milanese. "L'emozione è tantissima, sulla carta la partita è difficile ma a noi piacciono le cose impossibili", dice Sandra, arrivata dalla Sardegna, che accompagnerà Andrea allo stadio. "Il fatto di essere sfavoriti rende la finale di questa sera ancora più unica", secondo Davide Lerner, giornalista milanese di 30 anni, arrivato a Istanbul per l'evento sportivo, mentre sfoggia una sciarpa celebrativa della partita del 22 maggio 2010, l'ultima volta che l'Inter vinse la Champions League battendo 2-0 il Bayern Monaco.

"Oggi conquisteremo Istanbul, non ci sarà partita, l'atmosfera è per ora tranquilla ma questa notte diventerà di fuoco", dice Josh, studente 22enne di Manchester, mentre beve una boccale di birra tra le vie laterali del centro dove i tifosi britannici da giorni si radunano in massa e affollano i bar, gridando gli slogan della loro squadra preferita giorno e notte e ballando sopra i tavoli.