Valentino Rossi vince la Road to Le Mans

Valentino Rossi ha vinto la gara di endurance Road to Le Mans, al volante della BMW M4 GT3 del Team WRT, in coppia con Jerome Policand. Il successo è arrivato dopo la penalità inflitta alla Ferrari #51 di Koizumi Hiroshi e Kei Cozzolino, costretti a scontare un drive through poi trasformato in secondi di penalità una volta terminata la gara.

La notizia raggiunge il paddock della Motogp al Mugello dove si stanno disputando le prove libere del gran premio d'Italia: Valentino Rossi ha vinto la Road to Le Mans alla guida di una Bmw M4 Gt3 del team Wrt in coppia con Jerome Policand e i primi a congratularsi con lui sono proprio i pupilli della sua Riders academy che stanno lottando in pista per la leadership del mondiale di Motogp, Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi. ''Gli ho fatto i complimenti per la gara e lui invece mi ha risposto che voleva sapere com'era andata stamattina - ha raccontato Pecco - E' contento, so che ha fatto una gara sicuramente bella e sono contento anch'io perché quest'anno si sta trovando molto bene con la macchina e ha già ottenuto il suo secondo podio di stagione tra cui una vittoria. Sono felice per lui e so che sta arrivando al Mugello, lui è sempre molto presente in tutto e ci spinge molto''. Anche Marco Bezzecchi ha voluto commentare l'impresa del 'Dottore' di Tavullia: ''Non l'ho vista la gara ma l'ho saputo, sono molto contento e sapevo che prima o poi questo momento sarebbe arrivato. Adesso gli mando un messaggio''.