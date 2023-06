Serie A Spezia-Verona

Spezia Verona in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle 20:45 di domenica 11 giugno LA DIRETTA per lo spareggio che vale la permanenza in Serie A

LA VIGILIA

Semplici: 'Valori azzerati ma porteremo risultato a casa' - "Ci apprestiamo a disputare la partita più importante dell'anno e ci apprestiamo a farlo nel migliore dei modi. Ci arriviamo con rispetto per l'avversaria e con massima fiducia: sono convinto che la squadra disputerà una grande prestazione e porterà casa il risultato". Sono le parole di Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia in vista dello spareggio salvezza contro il Verona di domenica sera. Le due squadre sono arrivate appaiate al terzultimo posto in classifica con 31 punti e si giocano tutto in una partita secca di 90 minuti più eventuali rigori in caso di pareggio. In stagione per gli aquilotti una vittoria e un pareggio contro gli scaligeri. "Questa partita azzera i valori e quelle che sono state le partite del campionato. È una partita che si giocherà sugli episodi, dovremo avere massima concentrazione e attenzione. Saranno l'aspetto motivazionale e organizzativo, insieme alla concentrazione che dovremo avere per novanta minuti, ad essere importanti per fare le cose giuste". Lo Spezia ci arriva con nove assenti tra infortunati e squalificati, più qualche elemento che non è al meglio ma che stringerà i denti. "Per gli assenti ci sarebbe da scrivere una pagina lunga, ma noi dobbiamo concentrarci su chi c'è. Abbiamo dimostrato di saper fare grandi prestazioni. Chi è stato chiamato in causa si è sempre dimostrato all'altezza e noi l'abbiamo preparata bene con la giusta serenità". A destra mancheranno Amian e Gyasi per squalifica, Holm per infortunio. Unico interprete del ruolo è Salva Ferrer, che ha giocato pochissimo in stagione. "Un ragazzo di grande professionalità in cui ho massima fiducia. Abbiamo valutato ogni situazione con i moduli utilizzati nelle mie quindici partite. Vedremo quale sarà la scelta migliore che ci permetta di mettere in difficoltà l'avversario".

Probabili formazioni

Spezia (3-5-2): 69 Dragowski, 55 Wisniewski, 4 Ampadu, 43 Nikolaou, 21 Ferrer, 77 Zurkowski, 25 Esposito, 8 Ekdal, 13 Reca, 14 Shomurodov, 18 Nzola. (1 Zoet, 22 Marchetti, 6 Bourabia, 7 Sala, 10 Verde, 19 Krollis, 24 Kovalenko, 33 Agudelo, 72 Cipot,). All.: Semplici.

Squalificati: Gyasi, Amian.

Diffidati: Ekdal, Holm.

Indisponibili: Moutinho, Maldini, Holm, Caldara, Beck, Bastoni, Zovko

Verona (3-4-2-1): 1 Montipò, 23 Magnani Dawidowicz, 6 Hien, 32 Cabal, 5 Faraoni, 61 Tameze, 77 Sulemana, 8 Lazovic, 7 Verdi, 26 Ngonge 19 Djuric. (34 Perilli, 22 Berardi, 2 Zeefuik 17 Ceccherini, 29 Dawidowicz, 42 Coppola, 29 Depaoli, 24 Terracciano, 3 Doig, 25 Braaf, 10 Hrustic, 4 Veloso, 30 Kallon, 28 Abildgaard, 38 Gaich). All: Zaffaroni

Squalificati: nessuno

Diffidati: Hien e Ceccherini

Indisponibili: Henry, Lasagna

Arbitro: Orsato di Schio