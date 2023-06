Serie B: Cagliari-Bari

Cagliari-Bari in campo alle 20:30 DIRETTA per l'andata della finale dei play off di Serie B.

La duplice sfida dirà quale formazione salirà dal campionato cadetto per unirsi a Frosinone e Genoa nel prossimo campionato di A. Questa sera si gioca alla Unipol Arena del capoluogo sardo (arbitro Maurizio Mariani). Il ritorno domenica 11 al San Nicola, in Puglia. La partita sarà anche il confronto tra due bomber come Gianluca Lapadula e Walter Cheddira. L'attaccante di Ranieri, 25 gol stagionali, ha mostrato numeri importanti anche nei playoff avendo già colpito in tre occasioni. Il numero 11 del Bari, invece, è ancora a secco nella fase a eliminazione di diretta.

Lapadula ha conquista conquistato tra l'altro il premio 'Pablito', il riconoscimento riservato al capocannoniere del campionato e intitolato alla memoria di Paolo Rossi. Si tratta del terzo trofeo per il numero 9 rossoblù - dopo essere stato Mvp a marzo e della Serie B 2022/2023 -, in una stagione in cui si è stato protagonista della squadra di Claudio Ranieri. I suoi gol, 21 nella regular season, gli hanno permesso di ottenere il riconoscimento, succedendo così a Massimo Coda, vincitore la scorsa stagione. Lapadula verrà premiato dal presidente della Lega B, Mauro Balata, proprio questa sera.

Saranno più di tremila i tifosi del Bari davanti ai maxischermi nello stadio San Nicola a seguire la finale d'andata dei biancorossi,. Il club ha predisposto tre maxischermi nella 'astronave' di Renzo Piano per una serata nella quale ci sarà il filo diretto sull'onda delle emozioni con lo stadio di Cagliari. La squadra di Mignani sarà invece sopportata in campo dai quasi 400 tifosi che hanno comprato i biglietti del settore ospiti dell'impianto sardo, raggiungendo l'sola nei modi più complessi e disparati. Tra i tifosi del Bari recatisi a Cagliari c'è il sindaco Antonio Decaro.