Mercato: tutti su Frattesi, per la Roma anche idea Icardi

Dalle finali di Champions e Conference League al terremoto ai piani alti del Milan, dal casting per la panchina del Napoli ai dubbi sulla sorte di Massimiliano Allegri. Tra attese e incertezze, le big di serie A cominciano comunque a sfogliare la margherita del mercato, tutte con l'esigenza di far quadrare i bilanci, tra acquisti e monte stipendi. A mettere un punto fermo, se non altro in panchina, è intanto l'Atalanta, con la conferma di Gian Piero GASPERINI, dopo un incontro tra il tecnico e la dirigenza nerazzurra.

In uno scenario che subisce la strapotenza economica dei club di Premier, dei colossi spagnoli e del Psg - in attesa dell'assalto saudita, per ora limitato alle stelle sul viale del tramonto. Oggi Karim Benzema ha firmato per tre anni con l'Al-Ittihad -, uno dei segreti è agire a fari spenti per arrivare all'obiettivo, che di solito ha molti pretendenti.

Agenzia ANSA Benzema in Arabia Saudita, firma per l'Al-Ittihad - Calcio Il 35enne attaccante francese ha firmato un contratto di tre anni (ANSA)





E' il caso di Davide FRATTESI, inseguito da Juventus, Inter ma anche e ancora dalla Roma, oltre che dall'Inghilterra, mentre il Sassuolo aspetta solo l'offerta giusta, tra contanti e giocatori, per lasciar partire il 23enne centrocampista. La società giallorossa ha qualche vantaggio, potendo contare sul 30% del valore del cartellino, ma a Trigoria c'è una nuova priorità, trovare un attaccante che copra l'assenza dell'infortunato Tammy Abraham. Tra i nomi che circolano, c'è anche quello suggestivo di Mauro ICARDI, attualmente in prestito in Turchia dal Psg. Il club parigino - dove al momento è tornato dalla Capitale Georginio WIJNALDUM e stanno per arrivare l'attaccante del Real Madrid Marco ASENSIO e il centrocampista dello Sporting Lisbona Manuel UGARTE - potrebbe far concretizzare l'ipotesi, anche se l'ultima parola su entrate e uscite spetterà al successore del tecnico Christophe GALTIER, ormai sull'uscio per dare il testimone a Julian NAGELSMANN, uno dei nomi su cui sembrava aver puntato il Napoli per il dopo-Spalletti. Dalla Germania potrebbero raggiungere Parigi anche i nazionali francesi Lucas HERNANDEZ, Randal KOLO MUANI e Marcus THURAM, mentre si aspetta solo l'annuncio per Milan SKRINIAR dall'Inter, che intanto ha messo nel mirino il perno del centrocampo della Lazio, Sergej MILINKOVIC-SAVIC.

Agenzia ANSA Il Tottenham ha affidato la panchina a Postecoglou - Calcio Il tecnico australiano ha firmato un contratto di quattro anni (ANSA)





L'altra società milanese potrebbe intanto rivedere gli obiettivi nel mirino di Maldini e Massara, dal centrocampista KAMADA all'attaccante OPENDA, mentre la stampa spagnola dà per fatto il ritorno al Real Madrid di BRAHIM DIAZ. Pioli, unico reduce del terzetto dello scudetto, dovrà confrontarsi con uno scenario tutto nuovo. Quello che troverà il tecnico australiano Ange POSTECOGLOU che ha firmato oggi un contratto di quattro anni con il Tottenham, dove sostanzialmente diventa il successore di Antonio Conte. Il Siviglia, infine, ha prolungato fino al giugno 2024 il contratto a Jose Luis Mendilibar, che oltre alla salvezza ha portato gli andalusi alla conquista dell'Europa League.