Juventus: 'Decideremo con Real e Barca uscita dalla Superlega' 

Un altro passo della Juventus verso la riconciliazione con il governo del calcio. Così potrebbe essere interpretata la lettera che il club bianconero ha inviato a Barcellona e Real Madrid, a proposito della Superlega. Un'iniziativa anticipata oggi dai media spagnoli e confermata in serata dalla stessa Juventus, con una nota ufficiale. Un comunicato nel quale non si parla ancora di abbandono del progetto e si esclude un legame con le prossime decisioni dell'Uefa, chiamata ad esprimersi su eventuali sanzioni per plusvalenze e 'manovre stipendi', con il rischio di un'esclusione dei bianconeri dalla prossima stagione europea. Dopo il patteggiamento con la corte federale Figc, che ha chiuso il conto con la giustizia sportiva italiana, la nuova mossa è di respiro europeo: il probabile passo indietro sulla Superlega. Che sia definitivo è prematuro dirlo, fa capire il club bianconero che spiega di "aver trasmesso una comunicazione agli altri due club che, come Juventus, non hanno esercitato il recesso dal progetto Super Lega (Barcellona e Real Madrid) al fine di avviare un periodo di discussione tra i tre club avente ad oggetto l'eventuale esclusione di Juventus dal Progetto Super Lega". Ci sarebbero ancora valutazioni da fare, quindi, prima di mandare definitivamente in soffitta l'idea tanto cara all'ex presidente Andrea Agnelli. La Juventus "procederà alle eventuali comunicazioni dovute ai sensi di legge all'esito delle interlocuzioni e valutazioni, - si legge ancora nella nota - precisando che molte delle ricostruzioni riportate dalla stampa circa i contenuti della comunicazione (ivi incluso qualsiasi riferimento a presunte minacce di eventuali sanzioni da parte della Uefa) non corrispondono al vero". Per il momento, l'Europa della Juventus per la prossima stagione è la Conference League, grazie al settimo posto nel campionato chiuso con 10 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze. E nei prossimi giorni, probabilmente dopo la finale di Champions a Istanbul, ultimo atto in campo europeo, la Uefa darà l'ultimo verdetto della tribolata stagione bianconera. L'ultimo riferimento alla Superlega era stato fatto da John Elkann, presidente e amministratore delegato di Exor, proprietaria della maggioranza Juventus, nella lettera agli azionisti della holding della famiglia Agnelli, a metà aprile: "Il calcio europeo continentale non riesce a tenere il passo con il crescente potere finanziario della Premier League. Il calcio è ancora in fase di transizione verso un'industria compiutamente professionistica: manca ancora di chiarezza nel suo complesso, e ciò sta creando tensioni finanziarie e regolamentari", aveva scritto Elkann.