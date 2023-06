Scalvini, Bove e Fagioli, dalle big largo ai giovani

Le semifinali degli azzurri ai Mondiali Under 20, la crescente maturazione di tanti under 23, l'utilizzo da titolari anche in squadre importanti. Sono i tre indizi che formano la prova del nuovo rinascimento giovanile che fa gongolare il ct azzurro, Roberto Mancini. A fare da trascinatore degli Under 20 è Cesare Casadei, passato l'anno scorso dall'Inter al Chelsea per 15 mln. Sono tanti i giovani titolari italiani di questa stagione di serie A: fra gli altri, Scalvini all'Atalanta, Fagioli e Miretti alla Juve, Bove alla Roma. E proprio Atalanta, Juve e Roma sono le più attive nella valorizzazione dei giovani, anche con la lungimirante politica di anni in prestito a farsi le ossa. Ma lavorano bene anche le due milanesi e l'Empoli.



Questa una formazione ideale tra i giovani talenti che rappresentano il promettente futuro del calcio italiano: Carnesecchi, Lovato, Scalvini, Cambiaso, Parisi, Bove, Ricci, Fagioli, Baldanzi, Cambiaghi, L.Colombo.

-MARCO CARNESECCHI: 22 anni, tre alla Cremonese, tornerà all'Atalanta per fare il titolare al posto di Musso. Alto, reattivo, abile nei pali e coi piedi, prototipo del portiere moderno.

-ANDREA CAMBIASO: 23 anni, rivelatosi al Genoa, confermatosi al Bologna con cartellino della Juventus. Esterno ambidestro polivalente.

-MATTEO LOVATO: 23 anni, ceduto alla Salernitana dall'Atalanta. Difensore centrale abile nel marcare e nel costruire.

-GIORGIO SCALVINI: 20 anni, colonna dell'Atalanta, un predestinato ad altissimi livelli. Prestante e spietato in marcatura, sa impostare e concludere, due gol in stagione. Può andare all'Inter per il dopo Skriniar.

-FABIANO PARISI: 23 anni, veterano dopo tre stagioni all'Empoli. Mancino e dotato di ottimo allungo, esterno abile in contenimento e in propulsione. Potrebbe passare in una squadra di vertice.

-EDOARDO BOVE: 21 anni, scuola giallorossa, uno dei 'bambini' promossi da Mourinho. Centrocampista difensivo ma utile anche in fase offensiva, alla De Rossi. Titolare negli ultimi mesi, autore del gol che ha portato la Roma in finale di Europa League.

-SAMUELE RICCI: 22 anni, cresciuto nell'Empoli e poi protagonista anche nel Torino. Regista talentuoso, in grado di giocare anche da mezzala, ha tecnica, visioni di gioco, paragonato a Pirlo.

-NICOLO' FAGIOLI: 22 anni, juventino doc che ha sfruttato l'infortunio di Pogba e i limiti di Paredes per diventare titolare tutta la stagione. Ha personalità, palleggio, recupera palloni, e' un centrocampista completo.

-TOMMASO BALDANZI: 20 anni, ha fatto tutta la trafila nell'Empoli con cui si è rivelato come centrocampista esterno e attaccante piccolo e sgusciante, rapido e con visione di gioco, dice di ispirarsi a Dybala. Protagonista ai Mondiali Under 20 in Colombia.

-NICOLO' CAMBIAGHI: 23 anni, è un altro dei talenti dell'Atalanta in libera uscita. Gira da anni e ha trovato la sua fortuna quest'anno nell'Empoli con sei gol e prestazioni eccellenti. E' un esterno d'attacco dotato nel dribbling e nel tiro da fuori.

-LORENZO COLOMBO: 21 anni, in prestito dal Milan, attaccante del Lecce che ha contribuito a salvare trasformando con freddezza il rigore decisivo contro il Monza. Punta centrale mancina, agile e potente, ha segnato cinque gol in stagione.



Molti gli altri under 23 che si sono messi in luce. Fra i difensori-esterni MISSORI (Roma), OKOLI (Atalanta), RUGGERI (Atalanta), PIROLA (Salernitana, dell'Inter). Fra i centrocampisti ROVELLA (Monza, della Juve), RANOCCHIA (Monza, della Juve), MIRETTI (Juve), NICOLUSSI CAVIGLIA (Salernitana, della Juve), TERRACCIANO (Verona). Fra i rifinitori-attaccanti VOLPATO (Roma), PAFUNDI (Udinese), E.VIGNATO (Empoli, del Bologna), MALDINI (Spezia, del Milan), PELLEGRI (Torino), S. ESPOSITO (Bari, dell'Inter).