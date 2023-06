Nba: Miami sbanca Denver e porta la serie di finale sull'1-1

Impresa per i Miami Heat che vincono a Denver e portano la serie delle finale di Nba con i Nuggets sull'1-1. La squadra della Florida si impone 111-108: sugli scudi Gabe Vincent, miglior marcatore dei suoi con 21 punti. Ai Nuggets non è bastato il solito Nikola Jokic: il serbo ha messo a referto 41 punti, 11 rimbalzi, 4 assist. La squadra di casa paga anche un Jamal Murray sotto tono: 18 punti e l'errore della tripla del pareggio nell'ultimo quarto. La prossima gara mercoledì in Florida. Si gioca al meglio delle sette partite.