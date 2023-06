Mondiali U20: sorpresa Uruguay, batte gli Usa e va in semifinale

Sorpresa nei quarti di finale dei Mondiali Under 20 in corso in Argentina: nella notte l'Uruguay ha battuto 2-0 gli Stati Uniti e ha raggiunto Israele in semifinale. I nordamericani erano dati per favoriti alla vigilia dell'incontro, ma si sono dovuti arrendere alla nazionale uruguaiana: nel primo tempo il gol di Duarte, mentre nella ripresa arriva l'autorete di Wynder per il 2-0 definitivo.

Le semifinali del torneo iridato vedranno quindi scendere in campo giovedì Uruguay-Israele alle 19:30 (ora italiana) e Italia-Corea del Sud alle 23. L'11 giugno le due finali: quella per aggiudicarsi il terzo posto e quella per la vittoria del Mondiale.