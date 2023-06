Da Skriniar a Pogba, flop illustri in serie A

Luci effimere in una stagione di conferme e rivelazioni. Da Pogba a Skriniar sono tanti i protagonisti appannati che compongono la formazioni dei flop, con tre rappresentanti della Juve, due di Atalanta, Milan, Roma e Inter. Quello più pagato è De Ketelaere, ben 35 milioni. Ecco la flop 11: Musso, Skriniar, Kalulu, Ibanez, Alex Sandro, Gagliardini, Paredes, Pogba, De Ketelaere, Belotti, Zapata

-MUSSO: torneo in regressione per l'argentino che stecca con la Cremonese, poi si infortuna a settembre. Si riprende il posto a gennaio, si esalta con la Lazio, sbaglia troppe gare. Gasperini inserisce il collaudato Sportiello e per lui è quasi sempre panchina.

-SKRINIAR: il mancato rinnovo lo mette in cattiva luce, il suo apporto e' modesto con punte negative nel derby, con Udinese (autogol), Roma, Juve ed Empoli (rosso). La crescita di Acerbi, quella di Darmian e vari infortuni lo tolgono di scena. L'Inter rinasce senza di lui.

-KALULU: lo scudetto in coppia con Tomori e' solo un ricordo. Comincia bene, stecca col Toro, ha un trittico sconfortante a gennaio (Lecce, Lazio e Sassuolo) e Pioli gli preferisce Kjaer, Romagnoli e Tiaw. Un anno da dimenticare.

-IBANEZ: fisico, generoso ma approssimativo. Un disastro nel due derby, dopo l'errore nel 2021. Libera Pedro all'andata e si fa espellere presto nel ritorno. Ha sulla coscienza anche il 2-1 del Siviglia. Rovina cosi' un torneo in cui ha fatto anche diverse cose buone.

-ALEX SANDRO: l'ombra del campione di un tempo, vincitore di 11 trofei con la Juve. Allegri come centrale gli preferisce Gatti e Rugani, come esterno De Sciglio, Kostic e Cuadrado. Colleziona una 15/na di insufficienze, non eccelle mai.

-GAGLIARDINI: sceglie un pessimo mondo per congedarsi dall'Inter. Gioca male con la Lazio, sbaglia un gol facilissimo col Milan, lascia l'Inter in dieci col Napoli con falli evitabili. Inzaghi lo deve togliere dalle rotazioni.

-PAREDES: dal Psg alla Juve andata e ritorno. Male il rientro in Italia dell'argentino che dopo varie prove negative lascia il posto al giovane Fagioli. Due prestazioni convincenti (Lecce e Cremonese) e tante indisponenti (in particolare, le due col Monza, Sassuolo ed Empoli).

-POGBA: un fantasma pagato a peso d'oro. Il ritorno del francese è un flop. Decide di non operarsi, salta il mondiale e compromette la stagione. Dopo l'operazione vari infortuni muscolari (e anche una non convocazione per ritardo). Morale: gioca 161' in una stagione in cui comunque guadagna 8 mln (contratto fino al 2026).

-DE KETELAERE: evanescente, impalpabile, immaturo. Il colpo da 35 mln evapora senza assist e senza gol. Illude all'inizio esaltandosi col Bologna. Poi esce dai radar, peggiore in campo con Sassuolo e Bologna. Si arrende anche Pioli che gli preferisce stabilmente Diaz.

-BELOTTI: 106 gol in serie A in 9 anni, nessuno in 23 gare (non era mai successo a un attaccante della Roma). L'impegno, l'altruismo, il sacrificio non mancano mai, e Mourinho spesso lo preferisce ad Abraham ma e' un bilancio fallimentare. C'e' anche un rigore sbagliato da ex al Torino.

-ZAPATA: gli infortuni pesano tanto in una stagione in cui segna solo due gol in 25 presenze (Lecce e Torino). Oltre che coi granata eccelle con la Roma, ma ha perso le sue progressioni e le conclusioni implacabili, forse per usura. Gasperini gli preferisce Hojlund, in coppia con Lookman.

Tanti rendimenti risultano inferiori alle attese. Tra i portieri, Audero, Maximiano e Cragno. Tra i difensori, Caldara, Umtiti, Palomino, Fazio, De Sciglio, Kumbulla, Dest. Tra i centrocampisti, Rincon, Bakayoko, Basic, Camara, Veloso, Ndombele'. Tra gli attaccanti, Origi, Lammers, Arnautovic, Lasagna, Sabiri e Shomurodov.