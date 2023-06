Sfida Lipsia-Eintracht per la Coppa di Germania

Archiviata la Bundesliga, si gioca sabato alle 20 la finale di Coppa di Germania tra Lipsia ed Eintracht Francoforte, competizione che ha visto la precoce eliminazione di Bayern e Dortmund da parte di Friburgo e Lipsia. Quest'ultima sembra la favorita per aggiudicarsi la coppa, che ha già alzato l'anno scorso anche perché viene da nove successi nelle ultime dieci gare. È particolarmente temibile con i suoi attaccanti Werner e Nkunku. Il Francoforte può contare su Goetzee, Kolo Miani e sul centrocampista Kamada, nel mirino del Milan ed è fortemente motivato: ora, da settimo, è qualificato per la prossima Conference, se vincerà domani sarà promosso in Europa League, col Friburgo, e, a scalare, in Conference andrebbe il Leverkusen. Alla Champions sono qualificate Bayern, Dortmund, Lipsia e Union Berlino. A retrocedere sono state Hertha e Schalke, lo Stoccarda è impegnato in uno spareggio con l'Amburgo, ma ha vinto la gara d'andata per 3-0.