La Liga: in palio Conference e retrocessione

Verdetti quasi tutti fatti in Liga che chiude i battenti con lo scudetto al Barcellona, in Champions con Real Madrid (vincitrice della Coppa del Re), l'Atletico e la Real Sociedad. A loro si aggiunge il Siviglia dopo il successo ai rigori sulla Roma nella finale di Europa League. In Europa League sono gia' qualificate Villarreal e Betis. Sono gia' retrocesse in seconda divisione Elche ed Espanyol. Rimane da assegnare il settimo posto, che vale la Conference: sono in ballo Osasuna e Athletic (50 punti), Girona e Rayo (49). Decisivi, in particolare sono Osasuna-Girona e Real Madrid-Athletic. In coda la terza retrocessa uscirà tra Valladolid (39 punti), Celta e Almeria (40), Valencia, Getafe e Cadice (41).

Il quadro della 38/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Maiorca-Vallecano domenica ore 18.30

Osasuna-Girona

Real Madrid Ath. Bilbao

Real Sociedad-Siviglia

Villarreal- Atl. Madrid

Betis-Valencia ore 21

Celta Vigo-Barcellona

Elche-Cadice

Espanyol-Almeria

Valladolid-Getafe