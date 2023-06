Derby di Manchester, City vuole anche la Fa Cup

Una settimana dopo avere vinto la Premier, e una settimana prima di giocarsi la finale di Champions con L'Inter, il Manchester City vuole mettere il secondo tassello sulla strada del 'treble' affrontando il Manchester United nella finale di Fa Cup. La squadra di Ten Hag vuole bissare il successo nella Coppa di Lega e festeggia un onorevole terzo posto in campionato. A differenza delle deludenti Tottenham e Liverpool e del disastro Chelsea, il Man United sta risalendo la china ed è in ottima forma. Guardiola dovrebbe preferire Mahrez a Bernardo Silva. Molto attesa le sfide a centrocampo di Rodri e Gundogan contro Casemiro ed Eriksen. Bruno Fernandes-De Bruyne, Grealish-Sancho sono gli altri confronti tra simili per esperienze e qualità tecniche. Guardiola proverà a inventarsi qualcosa per esaltare le potenzialità del suo gruppo di campioni. Il City ha strapazzato l'United 4-1 e 6-3 nel 2022, ma nell'ultima sfida ha prevalso Ten Hag 2-1. La Premier è in archivio con Arsenal e Newcastle in Champions con i due Manchester, Liverpool e Brighton (ed eventualmente West Ham se batterà la Fiorentina) in Europa League, Aston Villa in Conference. In seconda divisione sono retrocesse Southampton, Leeds e Leicester.