Fumogeni a Brescia, sospeso playout serie B

Finisce nel caos a Brescia la gara di ritorno dei playout di serie B tra la squadra di casa ed il Cosenza. La partita è stata sospesa nel recupero per un lancio di fumogeni e una parziale invasione di campo da parte dei tifosi della squadra lombarda dopo la rete dell'1-1 segnata dal Cosenza, che condannava i padroni di casa, sconfitti 1-1 all'andata, alla retrocessione in serie C. L'arbitro Massa ha interrotto l'incontro, e fatto rientrare le squadre negli spogliatoi, facendolo riprendere solo dopo una mezz'ora, fischiando subito dopo la fine da bordocampo.