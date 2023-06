Europa League: video Mourinho all'arbitro, "sei una disgrazia"

"Che disgrazia. Sei una fottuta disgrazia": dopo la finale di Europa League persa con il Siviglia, Jose Mourinho non le manda a dire e affronta la squadra arbitrale nel parcheggio dello stadio Puskas Arena di Budapest. Il video della scena, rilanciata da Sportitalia, riprende il tecnico della Roma che si avvicina al mini-van nel quale sta entrando l'arbitro Anthony Taylor e ripete più volte in inglese: "You are a fucking disgrace", trattenuto da Roberto Rosetti, presidente della commissione arbtirale Uefa. Poi in spagnolo urla: "Eres una puta vergüenza!". Mourinho ne ha anche per Rosetti: "Tu eri d'accordo con loro", dice in italiano.

Infine si rivolge ancora a Taylor: "anche Rosetti ha detto che non era rigore e tu non sei stato capace. Complimenti, complimenti a tutti e tre". Il video ha fatto il giro del web ed è stato ripreso da siti web sportivi in tutta Europa.