Sofia Raffaeli ha vinto la medaglia d'oro alla palla agli Europei di ginnastica ritmica, in corso a Baku. L'azzurra, argento ieri nel concorso individuale all around, ha realizzato 33.650 punti, superando la bulgara Stiliana Nikolova e la azera Zohra Aghamirova.

Nella finale al cerchio, Raffaeli ha chiuso al quarto posto (32-50 punti), mentre la medaglia d'oro è stata vinta dall'ucraina Viktoriia Onopriienko (33.250). La marchigiana partecipa anche alla finale alle clavette.