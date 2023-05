Serie A: in campo Cremonese 0-Bologna 2

Al 27' Cremonese-Bologna 0-2. Rete di Ferguson. Flipper in area di rigore grigiorossa, Ferguson insacca col destro da pochi passi dopo un rimpallo su Meité.

Al 14' Cremonese-Bologna 0-1. Rete di Arnautovic. Dopo il corner, il Bologna rimane in attacco con Barrow che calcia col destro a giro verso la porta, sulla traiettoria irrompe Arnautovic che insacca di testa da pochi passi.

LIVE



Cremonese (4-2-3-1): 12 Carnesecchi; 17 Sernicola, 21 Chiriches, 5 Vasquez, 3 Valeri; 19 Castagnetti, 28 Meitè, 27 Galdames, 6 Pickel, 77 Okereke, 9 Ciofani (45 Sarr, 13 Saro, 15 Bianchetti, 4 Aiwu, 24 Ferrari, 44 Lochoshvili, 20 Felix, 18 Ghiglione, 10 Buonaiuto, 23 Acella, 33 Quagliata, 74 Tsadjout).

All.: Ballardini.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Okereke.

Indisponibili: Benassi, Dessers.

Bologna (4-3-3): 28 Skorupski, 3 Posch, 14 Bonifazi, 26 Lucumì, 50 Cambiaso, 19 Ferguson, 30 Schouten, 8 Dominguez, 7 Orsolini, 11 Zirkzee, 99 Barrow. (1 Bardi, 34 Ravaglia, 4 Sosa, 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri, 6 Moro, 17 Medel, 20 Aebischer, 25 Pyyhtia, 9 Arnautovic, 10 Sansone). All.: Thiago Motta.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Dominguez, Ferguson, Skorupski.

Indisponibili: Kyriakopoulos, Soriano, Soumaoro.

Arbitro: Valeri di Roma Quote Snai: 2.80 3.35 2.50.