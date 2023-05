Serie A: Il Bologna dilaga, Cremonese aspetta la B

Il Bologna passeggia a Cremona e prosegue la sua corsa verso la parte sinistra della classifica.

Un 5-1 in totale controllo, una prestazione eccellente della formazione di Thiago Motta allo Zini contro una Cremonese ormai rassegnata alla retrocessione in serie B, per la quale basta che uno tra Verona e Spezia faccia almeno un pari Il Bologna ha ucciso in fretta la gara prendendo possesso della metà campo della Cremonese fin dalle prime battute. Il tridente Barrow, Arnautovic e Orsolini ha tenuto in costante apprensione la difesa dei padroni di casa e non è servito molto tempo per il primo gol. Cross dalla sinistra di Barrow e colpo di testa ravvicinato di Marko Arnautovic che ritrova il gol dopo un lungo periodo di astinenza (complici i molteplici infortuni).

Ci si aspetta la reazione della Cremonese e invece è ancora il Bologna a comandare le operazioni. Al 27' arriva il colpo del virtuale ko firmato da Ferguson che risolve facilmente una mischia senza lasciare scampo a Carnesecchi. La squadra di Ballardini ha l'unica occasione del primo tempo, ma sul cross di Valeri è Okereke che spedisce alto di testa da buona posizione. Ma il dominio bolognese è totale e nel primo minuto di recupero del primo tempo arriva il tris firmato dal solito Posch che sfrutta al meglio un'uscita a vuoto di Carnesecchi. L a ripresa non cambia di molto il canovaccio. Il Bologna continua a spingere nonostante i cambi offensivi della Cremonese. Sul filo del fuorigioco arriva il gol del 4-0 firmato da Orsolini bravo a saltare Carnesecchi e a realizzare. Orsolini che poco dopo esce di scena per espulsione, ingenua, per doppia ammonizione. Nel finale di gara arriva la rete del 5-0 firmata da Sansone che fa scattare la contestazione dei tifosi di casa, non mitigata dal gol al primo minuto di recupero del capitano Ciofani con un bel destro al volo da centro area.