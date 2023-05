Spalletti: "A De Laurentiis ho detto tutto, non ho altre squadre"

"Non è vero che ho ricevuto offerte per allenare altrove". Lo dice Luciano Spalletti, alla vigilia di Napoli-Inter, tornando a parlare della questione del suo futuro. "Non è vero che sono alla ricerca o in attesa di altra squadra da allenare, falso, chi lo scrive scrive il falso. O lo scrive perché gli è stato detto di scriverlo. La Juve? ma mamma mia...".

"Di come è andata la cena - aggiunge - deve dirlo il presidente. Io ho definito tutto in quella cena, ho chiarito tutto da quella sera, se volete fare acqua fuoco, fuocherello, io non lo faccio. L'esito lo dice la società, ce lo siamo detti lì e non la dico io".



"Tarpare le ali non so cosa vuol dire, dovete chiederlo al presidente. Questo non è inerente a quello che ci siamo detti quella sera a cena. Per quello che avrò da fare io non ci vogliono due ali, ci vogliono stivali, senza ali. Non ho da volare". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa riferendosi alla frase detta ieri da De Laurentiis nella trattativa con Spalletti: "nella vita la libertà è un bene incommensurabile e invalutabile, non bisogna tarpare le ali a nessuno, come nessuno deve farlo con me". "Domani contro l'Inter di stimoli ne abbiamo ancora molti, penso che abbiamo battuto almeno una volta tutte le squadre di questo campionato tranne l'Inter, quindi abbiamo una forte motivazione". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia del match con i nerazzurri. "Ho una squadra - ha detto Spalletti - di calciatori che hanno tutti dentro di sé una disciplina ferrea verso se stessi. L'Inter è finalista di Champions League meritatamente e vogliamo provare a batterli".

Spalletti sull'argomento delle finali fa i complimenti anche "alla Roma di Mourinho e alla Fiorentina di Italiano per aver raggiunto risultati importantissimi da cui traggono beneficio loro ma anche io e tutto il calcio italiano". Sul Napoli del futuro, Spalletti ha detto: "margini di miglioramento di questo gruppo? La possibilità di metterci le mani e poter ambire ancora esiste con una squadra perfetta, con ragazzi giovani che sono leggibili sul dove andare a tentare per cambiare qualcosa. Quando sono arrivato a Napoli di tutta la rosa si diceva va bene e non va bene, c'erano pochissimi punti fermi da cui ripartire per costruire. Secondo me c'è oggi una rosa molto importante di calciatori fantastici. Lo stesso De Laurentiis ha detto che può avere un grande futuro, mi sembra abbia detto che abbia ambizione di vincere la Champions, lui da zero ha portato il Napoli a questo livello e ha potenzialità".