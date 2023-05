Internazionali tennis, Kalinina va in finale e non stringe mano alla russa

Anhelina Kalinina batte in tre set la russa Veronika Kudermetova, volando alla finale degli Internazionali d'Italia dove affronterà la vincente del match serale tra Rybakina e Ostapenko. La tennista ucraina ha vinto con il punteggio di 7-5, 5-7, 6-2 e a fine partita non ha stretto la mano alla sua rivale della semifinale, come - sul circuito - succede a quasi tutti gli incroci tra i tennisti delle due nazionalità, a seguito della guerra in Ucraina.

"Io in finale agli Internazionali di Roma? Per me era importante vincere ogni partita visto quello che l'Ucraina sta passando. Spero di aver dato qualche piccola emozione positiva al mio Paese, un po' di gioia", ha detto Kalinina, dopo aver battuto in tre set la russa Veronika Kudermetova. "Sono un po' stanca, gli ultimi due giorni sono stati faticosissimi, ho giocato sempre sui tre set - continua Kalinina - Sono felice però di avercela fatta". Domani la finale contro la vincente del match Rybakina-Ostapenko: "Adesso devo recuperare. Non è ancora finita, affronterò comunque una top player. In questo torneo non è mai facile, ma ho sensazioni bellissime, è nuovo per me competere a questi livelli".