Giro, modificata la 13ma tappa per maltempo

Pioggia e basse temperature attese per buona parte della 13ma tappa del Giro d'Italia, da Borgofranco d'Ivrea e Crans Montana, hanno consigliato gli organizzatori a trasferire in pullmann i corridori fino all'uscita del tunnel del Gran San Bernardo, per motivi di sicurezza. Da lì è prevista la partenza della tappa, ridotta a circa 80 chilometri, per affrontare le ultime due salite. Lo ha annunciato ai microfoni di Rai Sport Mauro Vegni, direttore del Giro. Viste le avverse condizioni meteo, soprattutto sul versante italiano, la Commissione ha deciso di venire incontro alle richieste degli atleti applicando l'Extreme Weather Protocol, ha ufficializzato il sito del Giro d'Italia.

La tappa numero 13 viene accorciata con il nuovo km 0 che sarà posto in località Le Châble, all'imbocco della Croix de Coeur. I corridori faranno il tratto di trasferimento di 2,8 km, quindi saliranno sui bus e faranno rotta su Le Châble, per affrontare gli ultimi 74,6 km, fino all'arrivo di Crans Montana.