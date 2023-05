Serie A, Sassuolo-Monza alle 20.45 LIVE

Stasera alle 20:45 Sassuolo-Monza. LA DIRETTA

SASSUOLO: BAJARMI AL POSTO DI LAURIENTÈ Assenza importante per il Sassuolo quella di Laurientè, che si è operato al ginocchio nei giorni scorsi. Bajarmi è il principale candidato a sostituirlo. In difesa possibile conferma di Tressoldi con Ferrari in panchina. Confermato in blocco il centrocampo con Frattesi, Lopez e Henrique. Nel tridente offensivo, sicuro Berardi, ballottaggio tra Pinamonti e Defrel, con Bajrami sulla corsia di sinistra.

MONZA: DUBBI IN DIFESA PER IZZO, PRONTO MARLON Colpani ancora indisponibile e lente d'ingrandimento sulle condizioni di Izzo, uscito non al meglio nella sfida vinta con il Napoli di domenica. Palladino mette a fuoco innanzitutto la situazione della retroguardia, che dovrebbe vedere il rientro dal primo minuto di Marì al centro, dopo il colpo all'anca che aveva rimediato due turni prima a Torino. Non dovessero farcela lo spagnolo o Izzo, pochi dubbi sull'impiego del brasiliano Marlon. Che proprio a Sassuolo aveva giocato le sue prime stagioni italiane. A Reggio Emilia, nell'anticipo del venerdì, Palladino dovrebbe confermare la piramide offensiva con Petagna terminale alto, Caprari e Mota Carvalho a supporto. Il tutto davanti a un centrocampo con Rovella e Pessina che estrometterebbe di nuovo dall'undici partente Stefano Sensi, altro ex della gara. Nessun dubbio sugli altri tasselli che completano lo schieramento: Carlos Augusto e Ciurria sulle fasce e Caldirola braccetto sinistro di difesa, davanti a Di Gregorio.