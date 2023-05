Internazionali: Totti e Sinner si sfidano sul campo di padel

Jannik Sinner sfida un altro campione al Foro Italico, e non della classifica Atp. L'azzurro incrocera' infatti la racchetta di padel con Francesco Totti, appassionato di questa disciplina, a margine della sua partecipazione agli Internazionali d'Italia. Alle 14.15 nel piazzale da cui si accede alla Sala delle Armi l'ex capitano della Roma, che nel padel ha anche investito, e l'attuale numero 8 del mondo, si sfideranno insieme a Michele Bruno, oro europeo nel 2019, e e Giulio Graziotti, tra i convocati per i Giochi Olimpici Europei di Cracovia.

L'evento, condotto dal giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, sarà aperto a tutti gli appassionati che hanno acquistato un biglietto per la sessione diurna degli Internazionali. L'incontro che unirà i tifosi di calcio nostalgici del miglior goleador nella storia della Roma, gli appassionati dello sport più in ascesa in Italia e i sostenitori del tennis azzurro, diventa occasione per lanciare il Bnl Italy Major Premier Padel, il primo torneo combined nella storia del circuito nato l'anno scorso e sostenuto dalla Professional Padel Association (PPA) e dal Qatar Sports Investments (QSI). Il torneo è in programma dall'8 al 16 luglio.

L'Italia si conferma cosi' uno dei pilastri del circuito internazionale Premier Padel. Oltre ad organizzare al Foro Italico uno dei quattro Major, gli "Slam" del padel (gli altri si disputano a Doha, al Roland Garros, e a Monterrey, in Messico), è stato infatti confermato anche l'appuntamento di Milano (categoria P1), capace di fare il pieno nella prima edizione sul campo dell'Allianz Cloud, che si giocherà dal 4 al 10 dicembre.