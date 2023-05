Allenamento con il gruppo per Rafael Leao, che nella rifinitura del pomeriggio ha preso parte agli esercizi insieme al resto della squadra. Come del resto aveva fatto nella giornata precedente, quando aveva saltato solamente la partitella finale. In gruppo anche Rade Krunic e Junior Messias, con Pioli che trova così tre armi in più in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro l'Inter, in programma domani sera allo stadio Meazza.