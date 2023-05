Frattesi e Parisi premiati come migliori mezzali

Davide Frattesi del Sassuolo e Alice Parisi della Fiorentina sono il vincitore e la vincitrice del premio Bulgarelli, che, con una giuria presieduta da Fabio Capello, incorona le migliori mezzali della serie A maschile e femminile. A Bologna, nella Biblioteca Sala Borsa, si è svolta la cerimonia in ricordo del grande centrocampista rossoblù, figura carismatica negli anni che videro il Bologna FC vincere lo scudetto del 1964, e protagonista della Nazionale con la quale vinse il Campionato europeo nel 1968.

Altri riconoscimenti sono andati a Luciano Spalletti, miglior allenatore Serie A maschile; Alessandro Spugna, miglior allenatore Serie A femminile; e Daniele Orsato, miglior arbitro.

Alla cerimonia di assegnazione dei premi, presentata da Luigi Colombo e Gianni Grazioli, hanno partecipato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, l'assessore allo Sport del Comune di Bologna, Roberta Li Calzi, e il presidente dell'Associazione calciatori, Umberto Calcagno. "Oggi è una giornata di festa per lo sport e in particolare per il calcio italiano - afferma il presidente Bonaccini - che si intreccia al ricordo di un suo grande protagonista, Giacomo Bulgarelli. Il fantastico numero 8 che portò al Bologna FC il settimo scudetto, tanto amato dalla città per la fedeltà alla maglia e per la sua figura di campione, non solo in campo".