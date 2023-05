Serie A: Sampdoria-Empoli

Sampdoria Empoli in campo alle 20:45 DIRETTA per l'ultima partita della 35esima giornata di Serie A

Sampdoria (3-4-1-2): 30 Ravaglia; 4 Gunter, 17 Nuytinck , 2 Amione; 59 Zanoli, 20 Winks, 26 Ilkhan, 3 Augello; 80 Cuisance; 23 Gabbiadini, 27 Quagliarella. (22 Turk, 32 Tantalocchi, 29 Murru, 31 Malagrida, 21 Murillo, 16 Paoletti, 7 Djuricic , 10 Lammers, 99 Rodriguez, 9 De Luca, 5 Oikonomou). All.: Stankovic.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Gunter, Murillo, Leris, Stankovic.Indisponibili: Audero, Yepes, Leris, Rincon, Conti, Pussetto, Sabiri.

Empoli: (4-2-3-1) 13 Vicario; 24 Ebuhei, 4 Walukiewicz, 33 Luperto, 65 Parisi; 5 Grassi, 21 Fazzini; 14 Pjaca, 8 Henderson, 28 Cambiaghi; 19 Caputo (1 Perisan, 22 Ujkani, 34 Ismajli, 26 Tonelli, 3 Cacace, 30 Stojanovic, 18 Marin, 32 Haas, 11 Akpa Akpro, 25 Bandinelli, 55 Vignato, 35 Baldanzi, 23 Destro, 9 Satriano, 91 Piccoli). All.: Zanetti

Squalificati: nessuno

Diffidati: Bandinelli, Henderson, Fazzini e Satriano

Indisponibili: De Winter



Arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo

Nel match a Genova contro la Sampdoria il tecnico Paolo Zanetti sembra intenzionato a replicare la formazione schierata con il nuovo modulo 4-2-3-1 con cui sono state vinte le ultime due gare casalinghe che hanno regalato la tranquillità in classifica punto da capire i protagonisti in campo, ma i dubbi sono solo, per il momento, a centrocampo.



Nella Samp, contro i toscani, tornerà sicuramente il difensore Amione che ha scontato il turno di squalifica: gli lascerà il posto Murru che inizierà in panchina. A centrocampo incerta la presenza di Rincon e Leris per problemi muscolari, anche nei giorni scorsi hanno svolto seduta differenziata. Così sulla linea mediana potrebbe toccare al baby Paoletti già impiegato da Stankovic in questa stagione. In attacco sicura invece la conferma di Quagliarella dal primo minuto al fianco di Gabbiadini.