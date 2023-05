Insulti a Vlahovic: Allegri, il razzismo è da ignorare e punire

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - "Non ho parlato con Vlahovic: capisco che per i ragazzi non sia semplice quando vengono insultati con forme di razzismo, ma sarebbe bello ignorare e poi che si punisca chi di dovere": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, torna così sugli episodi di discriminazione a Bergamo nei confronti dell'attaccante serbo.

