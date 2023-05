Serie A: Napoli-Fiorentina 1-0, apoteosi al Maradona

Napoli-Fiorentina 1-0 La cronaca

E' un'apoteosi allo stadio Maradona dove il Napoli ha sugellato, con la vittoria per 1-0 sulla Fiorentina, lo scudetto già conquistato. Bandiere al vento, cori, pianti, applausi, esplosione di petardi e fuochi d'artificio ovunque: dentro e fuori lo stadio e in tutta la città.

Il Napoli, alla prima uscita da campione d'Italia, vince contro una Fiorentina molto attenta e compatta e che nel primo tempo sfiora il gol in più occasioni con Jovic. Nella ripresa due rigori per i padroni di casa, Osimhen il primo lo sbaglia, ma il secondo lo piazza sotto la traversa regalando i tre punti al Napoli.

NAPOLI - Fiorentina 1-0 al 74'! Rete di Osimhen. Ci riprova Osimhen e questa volta non sbaglia. Rigore calciato centrale sotto la traversa.

E' esploso di gioia lo stadio Maradona al gol di Osimhen, su rigore, che sugella lo scudetto già matematicamente conquistato dal Napoli. I cinquantamila del Maradona sono balzati in piedi, incredibile il frastuono, tra cori, urla e scoppi di petardi. Un rumore assordante che risuona in tutta la città, dove i tifosi guardano la partita con la Fiorentina nei bar e in altri ritrovi per strada, o riuniti nelle case tra amici. Ogni mancata occasione del Napoli è stata sempre accompagnata da boati, udibili in tutta la città.