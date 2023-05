Napoli verso lo scudetto, occhi puntati su Lazio-Sassuolo

Tona in campo oggi la Serie A, con il Napoli pronto alla festa scudetto: tricolore aritmetico per gli azzurri se la Lazio non vincerà all'Olimpico contro il Sassuolo.

Si giocano anche Atalanta-Spezia, Juventus-Lecce, Salernitana-Fiorentina, Sampdoria-Torino, Milan-Cremonese, Monza-Roma e Verona-Inter.



"Ce lo stiamo trezziando chiano chiano". Descrive in napoletano il tecnico del Napoli Luciano Spalletti l'attesa dello scudetto, dicendo che la squadra 'lo sta assaporando piano piano'. "Già domenica - ha detto alla vigilia del match di Udine - lo stadio mi ha fatto capire più della classifica quale sia l'impresa che stiamo portando a termine ed è quello che sognavo quando sono arrivato qui a Napoli, di vedere lo stadio in questo modo. Pieno di bandiere, sciarpe, tutto di colore azzurro, con bimbi che festeggiavano e poi fuori tutti insieme a coinvolgere l'intera città, perché la festa è di tutti".