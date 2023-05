Milan frena ancora, Cremonese strappa un pari a San Siro

Il Milan frena ancora nella corsa Champions, la Cremonese esce da San Siro con un punto che non basta per riaprire la lotta salvezza. Al Meazza finisce 1-1, con Messias che nel finale permette ai rossoneri di strappare almeno un pareggio dopo il vantaggio dei grigiorossi con Okereke. Ma è un pari che serve tutto sommato poco a entrambe, vista la situazione di classifica e i risultati delle dirette avversarie, con il Milan che trova il terzo pareggio nelle ultime cinque partite di campionato.

Pioli si gioca la carta del turnover, cambiando sette degli undici titolari rispetto alla gara contro la Roma. Mossa che in avvio sembra funzionare, perché i rossoneri prendono subito possesso della partita, stazionando stabilmente nella metà campo della Cremonese. Non a caso, alla prima occasione il Milan passa: Kalulu con un gran lancio trova Saelemaekers che si invola da solo e batte Carnesecchi, ma il Var annulla per una posizione di fuorigioco del belga in avvio di azione.

Poco dopo arriva il primo squillo di Origi, che incrocia col sinistro dopo una rapida ripartenza ma trova la pronta risposta del portiere dei griogiorossi. L'occasione più grossa arriva però per De Ketelaere, che approfitta di un errore di Meite ma non riesce a saltare Carnesecchi in uscita. Nella ripresa il Milan prova a sfruttare gli errori degli avversari. E su uno di questi Saelemaekers trova Diaz che da solo dentro l'area piccola colpisce clamorosamente alto di testa a porta sguarnita.

Opportunità che viene replica quasi identica dalla Cremonese, con Sernicola che trova Valeri ma l'esterno di testa non centra lo specchio.

A mezzora dalla fine Pioli si gioca le carte dei titolarissimi Leao e Giroud. Ma a sorprendere sono invece gli ospiti, che passano in vantaggio con una azione personale del subentrato Okereke: il nigeriano salta in un colpo solo Thiaw e Kalulu, battendo poi Maignan e facendo sognare la Cremonese. Il Milan prova a reagire, alza i giri del motori ma non trova grandi occasioni. Quando gli uomini di Ballardini iniziano ad assaporare la prima storica vittoria dei grigiorossi a San Siro, però, i rossoneri trovano il pareggio con una punizione dal lato corto dell'area di Messias che viene deviata in porta da una deviazione fortuita.

Nel lungo recupero, così, la sfida si accende. Pickel viene espulso per una manata a Tonali, il Milan si lancia in avanti ma è Ghiglione ad avere la palla giusta per regalare di nuovo il vantaggio alla Cremonese: il suo destro, però, termina centrale tra le braccia di Maignan. L'ultima occasione è invece per i rossoneri, con un destro dalla distanza di Krunic su cui Carnesecchi si supera e devia in corner. Non basta, però, l'assalto finale di Giroud e compagni: il Milan frena ancora.