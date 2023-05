Il Verona non c'è, l'Inter lo travolge 6-0

E' super Inter al Bentegodi. Nerazzurri travolgenti contro il Verona e una vittoria che ribadisce un momento di forma straordinario della squadra di Simone Inzaghi proprio in vista della volata per la Champions - ora è quarta da sola - e del doppio derby con il Milan per raggiungere la finale di Istanbul. Sulle rive dell'Adige non c'è partita. L'Inter seppellisce un Hellas troppo debole tecnicamente e tatticamente per poter reggere l'urto di un'avversaria di altra caratura. Il passivo è pesante ma rispecchia le differenze viste in campo. Se l'Inter si avvicina al momento clou della stagione con il morale alle stelle, il Verona affronta la volata salvezza con tanti dubbi ed incertezze, non avendo avuto questa sera le armi per sfruttare le sconfitte delle rivali, Nelle formazioni iniziali non mancano le sorprese. Zaffaroni torna alla difesa a tre, sulla fascia mancina si piazza Depaoli.



Torna titolare anche Ceccherini, davanti c'è Gaich. Inzaghi alterna nuovamente la coppia offensiva, riproponendo Dzeko e Lautaro dal 1'. Sono sei le novità rispetto alla formazione di partenza vista con la Lazio: in porta torna Handanovic. In avvio l'Inter fa tanto possesso palla ma la prima conclusione degna di tal nome è di Verdi, sul suo sinistro il portiere nerazzurro risponde presente. La replica dell'Inter è la palla inattiva.

Montipò è straordinario prima su Dzeko e successivamente su D'Ambrosio. Ma la squadra di Inzaghi mette alle corde il Verona e trova la rete del vantaggio. Cross di Dimarco e deviazione sfortunata di Gaich sulla quale, questa volta, Montipò non può nulla.



Il Verona si sfalda e l'Inter non perde tempo per affondare il colpo e lo annienta. Il raddoppio è un'autentica prodezza di Calhanoglu. Il centrocampista turco dai trenta metri fa partire un missile che si infila nel sette alla destra di Montipò. Non passa un minuto ed ecco il tris. Ripartenza mortifera dei nerazzurri, assist di Lautaro per Dzeko che supera con un tocco di punta Montipò.



In avvio di ripresa la superiorità dell'Inter si fa imbarazzante e l'Hellas alza bandiera bianca, senza più reagire.

Un altro errore in uscita ed ecco che Brozovic serve tutto solo Lautaro, tocco sotto e poker. Ma è in arrivo la manita. Altra ripartenza spietata nella metà campo del Verona e Dzeko di sinistro infila l'angolino dell'incolpevole Montipò. Alla fine del match manca un'altra mezz'ora. Ma l'Inter non è ancora appagata e in pieno recupero Lautaro realizza la doppietta personale.