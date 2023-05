Countdown Napoli, 'bolgia' Champions per 6 squadre

Domani, giovedi' o nel fine settimana? Il toto scudetto non impensierisce il Napoli, a +18 a sei turni dal termine. Ormai è solo un problema di ordine pubblico (su cui lavora il comitato di sicurezza) su cui lo splendido gruppo di Spalletti non può incidere. La grande festa esploderà domani (se la Lazio non batte il Sassuolo), giovedì (conquistando un punto a Udine), altrimenti (ma è un dato solo statistico) nel weekend. Il turno infrasettimanale aggiunge per tutti fatica a fatica e vede la Lazio di Sarri che, dopo due ko, non vuole rientrare nella bolgia della corsa Champions: con Immobile, Zaccagni e Felipe Anderson punta la difesa del Sassuolo. Mancheranno, da una parte Romagnoli e Cataldi, dall'altro Lopez e Pinamonti. Ci sara' pero' Berardi che, dopo il lungo infortunio, ha segnato due gol all'Empoli.

Spalletti ripropone i suoi moschettieri, un po' stanchi e un po' appagati, per tagliare il traguardo lungamente atteso (''Ma potevamo gia' vincerne altri di trofei - ha maliziosamente dichiarato De Laurentiis - senza le irregolarita' altrui''), affidandosi sempre a Osimhen e Kvara contro l'Udinese che presenta l'insidia del ritorno del goleador Beto.

Avvincente ed incerta la volata Champions che coinvolge altre cinque squadre, con tre a pari punti. L'impegno più facile spetta al Milan del rinfrancato Leao, che ospita la Cremonese ormai rassegnata al ritorno in serie B. Per Pioli c'e' solo il problema di gestire il ricco organico, in attesa anche del derby di Champions. Problema simile attende anche l'Inter che si è ritrovata in campionato ribaltando con tenacia, qualità e un Lautaro devastante la gara con la Lazio. Ma per i nerazzurri c'è l'insidia di giocare a Verona contro una squadra in crescita e che ha appena agguantato lo Spezia al terz'ultimo posto. Senza mezza squadra infortunata (e lamentandosi sempre per le carenze di mercato) Mourinho prova a inventarsi una Roma d'emergenza in casa del brillante Monza di Palladino, ormai salvo e reduce da tre successi di fila. Celik dovrebbe giocare dietro, Cristante con Bove in mezzo (manca anche Matic) e El Shaarawy supportera' Abraham. Alle spalle scalpita l'Atalanta di Gasperini che ha ritrovato lo Zapata dei tempi migliori e deve fronteggiare uno Spezia in caduta libera, privo peraltro del suo goleador Nzola.

Discorso a parte per la Juventus, terza con una classifica flessibile (a seconda delle decisioni della corte federale di appello) e reduce da risultati deludenti. Allegri spera di ritrovare il successo che manca da un mese col Lecce privo del suo migliore elemento, Strefezza.

In chiave salvezza test importante per l'Empoli, che si era illuso di essersi messa al riparo da sorprese contro il Sassuolo. I toscani hanno bisogno di punti contro una squadra in salute come il Bologna di Thiago Motta e Orsolini, in corsa per l'ottavo posto. Gli emiliani dovranno guardarsi dall'euro-Fiorentina di Italiano che continua magistralmente a ruotare l'organico destreggiandosi tra i vari impegni. Stavolta però sarà dura fare punti in casa della Salernitana trasformata da Paulo Sousa, che non perde da nove giornate e ha fatto rinviare la festa scudetto del Napoli. Continua a rotolare, in attesa della retrocessione matematica, il campionato della Sampdoria che Stankovic non e' riuscito a rivitalizzare: domani i liguri ospitano un Torino da centroclassifica, punito domenica solo da una prodezza di Zapata.