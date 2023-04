Serie A: Sassuolo-Empoli 2-1

Fa tutto Berardi che entra al 12' della ripresa e nel finale di partita firma una doppietta che stende l'Empoli e regala al Sassuolo tre punti insperati, soprattutto dopo l'espulsione del proprio attaccante Pinamonti alle mezz'ora del secondo tempo.

Una prova concreta quella del numero 10 di casa, sotto gli occhi del c.t. Mancini. L'Empoli si era illuso fino all'82' di portare a casa questa vittoria pesante in chiave salvezza. E invece Berardi ha cambiato tutto, segnando il pari con un tiro al volo, e conquistando il rigore, a 10 secondi dalla fine, poi trasformato.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi (1' st Ferrari), Marchizza (32' st Rogerio); Frattesi, Lopez, Harroui (1' st Matheus Henrique); Bajrami (1' st Pinamonti), Defrel (12' st Berardi), Laurienté.





All'inizio cambia subito il risultato quando all'11' con una azione personale Cambiaghi parte palla al piede, evita l'intervento di Erlic, e batte Consigli. Il Sassuolo, con Berardi recuperato in extremis ma per la panchina, prova a reagire ma senza troppa convinzione. Sul fronte Empoli, tra i pali dopo due mesi Vicario al rientro dall'infortunio. Al 27' da una iniziativa di Laurientè sulla sinistra, la palla viene recapitata in area per Defrel che manca all'appuntamento senza inquadrare la porta.

Gara giocata su discreti ritmi con l'Empoli che difende il vantaggio con ordine ma si propone anche con frequenza in avanti. Al 23' da calcio d'angolo Marin disegna una traiettoria insidiosa, la palla finisce sul secondo palo senza che qualcun intervenga.

Dionisi insoddisfatto dalla prova della sua squadra nella prima parte, cambia tre uomini ad inizio ripresa: dentro Pinamonti, Henrique e Ferrari per Bajrami, Harroui e Tressoldi.

Si scaldano gli animi poco dopo l'ingresso di Berardi al posto di Defrel. Maxime Lopez spintona Parisi. L'arbitro vede tutto e ammonisce lo stesso Lopez e Bandinelli.

Il Sassuolo cerca di prendere l'iniziativa per cercare almeno il pareggio. Al 25' la conclusione di Henrique e la immediata deviazione in angolo di Vicario. Subito dopo il raddoppio di Caputo di testa, ma la posizione di fuori gioco dell'attaccante annulla la rete empolese. La strada per i padroni di casa diventa sempre più difficile al 29' quando viene espulso Pinamonti. L'attaccante protesta con l'arbitro che estrae il rosso.

Dionisi gioca l'ultima carta togliendo Marchizza inserendo Rogerio.

Al 36' grande occasione fallita da Sassuolo: iniziativa sulla destra di Berardi che serve Frattesi il quale non si coordina bene e calcia fuori. Passa un minuto e Berardi firma il pari: lancio in orizzontale di Henrique, Berardi appostato sul lato destro del campo, al volo di sinistro inventa un diagonale sul quale poco può fare Vicario. Gol da applausi per il numero 10 neroverde con il Sassuolo in inferiorità numerica.

Prova a ribaltare la situazione l'Empoli. Al 46' il cross di Satriano viene deviato da Rogerio e la palla finisce sulla traversa. A 10" dalla fine del quarto minuto di recupero, Berardi viene atterrato in area da Cacace. L'arbitro Dionisi non ha dubbi e indica il dischetto, decisione confermata dal Var.

Berardi al 97' non sbaglia e regala al Sassuolo una vittoria sofferta che vale il decimo posto. Per l'Empoli la strada della salvezza è ancora lunga.