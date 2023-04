Serie A: Spezia-Monza 0-2 La cronaca

Il Monza non si ferma più, batte lo Spezia nel posticipo del venerdì sera per 0-2 e sale a 44 punti in classifica passando momentaneamente nella parte sinistra della classifica. Un gol per tempo, di Ciurria e Carlos Augusto, dopo essere stato graziato dagli errori sotto porta dei liguri, che con questa sconfitta rischiano di trovarsi in zona retrocessione domenica in caso di vittoria del Verona a Cremona. Palladino ripropone la squadra che ha battuto la Fiorentina, con Colpani e Caprari a supporto del centravanti atipico Motta Carvalho. Semplici dà un turno di riposo a Nikolaou in difesa e schiera Shomurodov al posto di Nzola infortunato. Lo Spezia prova a partire forte grazie alle discese di Bastoni sulla sinistra, ma sbaglia due occasioni gigantesche nei primi quindici minuti con Kovalenko, la seconda addirittura dentro l'area piccola. A passare in vantaggio allora è il Monza (21') che al primo tiro trova l'angolo con Ciurria da fuori area dopo un'azione dalla destra giostrata da Colpani. Il numero 84, cresciuto proprio nello Spezia, non esulta. I padroni di casa accusano il colpo e abbassano il ritmo, ma hanno una grande occasione per il pareggio con Amian (36'), lasciato solo un calcio d'angolo di Kovalenko. Conclusione di testa del francese che finisce alta. Nel finale di tempo Monza vicino al raddoppio: Carvalho a provare l'acrobazia (40') dopo aver vinto un rimpallo con Wisniewski, ma trovan Dragowski con i pugni a mettere in angolo. Il portiere polacco si ripete poco dopo con i piedi (44') al termine di un'incursione insistita di Carlos Augusto. Lo Spezia torna in campo per pareggiarla, ma il Monza gestisce il possesso e fa correre a vuoto i bianchi che per poco non soccombono nuovamente quando lo sfortunato Kovalenko (55') devia di testa verso la propria porta obbligando Dragowski ad una parata miracolosa in arretramento. Semplici chiama allora forze fresche (Reca, Agudelo e Cipot) per ritrovare l'iniziativa, ma Palladino risponde mettendosi a quattro dietro con Birindelli terzino e optando per il peso di Petagna al posto di Caprari. Le squadre si allungano e le occasioni si fanno rarefatte, quello dello Spezia diventa il pressing della disperazione alla ricerca di un gol che riapra la partita e forse la corsa salvezza. Agudelo manda di un soffio sopra la traversa dopo l'ennesima sponda di Shomurodov (86') e allora in pieno recupero Carlos Augusto trova un'autostrada a sinistra e batte Dragowski in uscita chiudendo i conti.