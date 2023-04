Serie A: Spezia-Monza 0-1 DIRETTA

21' GOL! Spezia-MONZA 0-1! Rete di Ciurria! Colpani tocca per Ciurria al limite dell'area, l'esterno biancorosso non ci pensa due volte e trova il secondo palo con una conclusione mancina che non lascia scampo a Dragowski. Monza in vantaggio, un po' a sorpresa, dopo un buon avvio dei padroni di casa.