Serie A: Lecce-Udinese 0-0 DIRETTA

In campo alle 18.30 Lecce-Udinese 0-0 DIRETTA

La vigilia. Una gara da vincere per mantenere a distanza di sicurezza le avversarie in questa appassionante volata salvezza. Il Lecce di Marco Baroni nella gara interna contro l'Udinese si gioca una buona fetta di salvezza: fallire la vittoria renderebbe ancora più arduo il già difficile cammino verso al permanenza in A. L'allenatore dei giallorossi è abbastanza realista sull'importanza della gara contro i friulani: "Siamo partiti a maggio, sono undici mesi che siamo in Serie A e ci manca un mese circa per scrivere una pagina di storia importante - dichiara Baroni nell'immediata vigilia dell'incontro - . Sarà una tappa verso l'obiettivo che intendiamo raggiungere: la squadra lavora e intendiamo fare una partita da Lecce. L'avversario ha fisicità, corsa, qualità, è necessario guardare avanti e dobbiamo guardare noi e quello che dobbiamo fare".

"Sono sempre contento quando c'è il ritmo gara e si gioca ravvicinato: si rimane con mentalità ed intensità elevate. Chiaramente, quando vinci attraverso un'ottima prestazione, è la miglior medicina per l'autostima per affrontare le partite successive. I ragazzi hanno lavorato bene in questi giorni e oggi abbiamo rifinito per preparare al meglio la partita in cui dovremo essere concentrati sin dall'inizio". Lo ha affermato Andrea Sottil, alle telecamere di Udinese Tv, in vista dell'anticipo di Lecce. "Dispiace non avere tutti gli attaccanti a disposizione come nella prima parte di stagione - ha continuato l'allenatore - perché, in questo modo, posso costruire delle strategie di gara a mio piacimento, anche a partita in corso. Abbiamo scelte quasi obbligate, nonostante abbia totale fiducia nei miei giocatori. Avere avuto la rosa completa è stato sicuramente un valore aggiunto, qualcosa abbiamo pagato ma fa parte del passato. Il presente dice che siamo ancora qui in posizioni importanti e dobbiamo affrontare la partita a Lecce, tosta e difficile".