Ituma: la sua Igor Novara va in semifinale battendo Chieri

Chiuso con la seconda vittoria per 3-0 in due sfide contro Chieri, la Igor Volley di Novara ha conquistato l'accesso alla semifinale di scudetto contro le campionesse di Conegliano (Treviso). La squadra di Julia Ituma è dunque al lavoro dopo lo shock della morte dell'atleta di 18 anni lo scorso 13 aprile a Istanbul, dopo una partita in trasferta.

La partita di ritorno a Novara contro la Reale Mutua Fenera è stato il ritorno dei quarti dei playoff di serie A1, dopo che l'andata era stata rinviata di qualche giorno proprio dopo la morte della ragazza.