Serie A: in campo Empoli-Inter 0-0 LIVE

In campo Empoli-Inter 0-0 DIRETTA

Smaltita la sbornia da Champions League e superato il caso Lukaku con il presidente della Figc Gabriele Gravina che ha concesso la grazia e tolto la squalifica al belga in Coppa Italia, l'Inter deve rituffarsi sul campionato per guadagnarsi la qualificazione alla massima competizione europea anche nella prossima stagione. I nerazzurri a Empoli nel match dell'ora di pranzo andranno in cerca dei tre punti che in Serie A mancano addirittura dal 5 marzo, quando gli uomini di Simone Inzaghi hanno battuto il Lecce a San Siro. Da quel giorno, nelle ultime cinque partite l'Inter ha raccolto solo un punto, un rendimento da lotta salvezza più che da lotta per la Champions: serve rapidamente svoltare, perché il rischio è che la corsa per entrare nelle prime quattro possa complicarsi ancora di più. D'altronde, se aver centrato la semifinale in Champions ha dato una forte spinta ai ricavi (tra premi UEFA e botteghino) nella stagione in corso, non riuscire a rimanere nei primi quattro posti in classifica porterà a un netto calo delle entrate nel prossimo bilancio, con la società che potrebbe trovarsi a dover intervenire per ridurre i costi e garantirsi incassi importanti in particolare dal calciomercato. Eventualità che però l'Inter vuole evitare a tutti i costi.

La trasferta in Toscana può essere così l'occasione giusta per ripartire, a condizione di non farsi distrarre troppo da un altro big match in arrivo, ovverosia la gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus in programma mercoledì a San Siro. Partita in cui Inzaghi potrà utilizzare Romelu Lukaku: Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha infatti graziato "in via eccezionale e straordinaria" il belga, che era stato espulso per seconda ammonizione per aver reagito ai cori razzisti di parte della curva juventina alla fine della semifinale di andata di Coppa Italia e poi squalificato per una giornata. "Il principio della lotta ad ogni forma di razzismo - è la spiegazione del provvedimento della Federcalcio - è elemento fondante dell'ordinamento sportivo". Lukaku sarà così a disposizione mercoledì nella sfida di ritorno, mossa che non dovrebbe comunque modificare le idee di Inzaghi per le scelte riguardo la formazione contro l'Empoli: il belga era favorito per partire titolare con Correa, con Dzeko e Lautaro pronti a subentrare dalla panchina. Il tecnico non avrà a disposizione Mkhitaryan, out per motivi personali, oltre a Skriniar che ormai dovrebbe aver già concluso anzitempo la sua stagione e la sua avventura in maglia nerazzurra. Complice l'assenza del centrocampista armeno, in mediana potrebbe rivedersi dal 1' Calhanoglu, pronto a mettere minuti nelle gambe verso le prossime sfide importanti per l'Inter, derby contro il Milan in Champions e non solo. Insieme a lui Inzaghi va verso la conferma di Brozovic e Barella, anche se Asllani e Gagliardini si candidano per una maglia da titolare. Sulle fasce pronti Dumfries e Gosens, mentre in difesa D'Ambrosio potrebbe sostituire Darmian.