Premier: Arsenal frenato dal Southampton, il City ora fa paura 

Terzo pareggio consecutivo dell'Arsenal in Premier League, dove si è fatto fermare sul 3-3 dal Southampton, ultimo in classifica, nell'anticipo della 32ma giornata. La squadra allenata dallo spagnolo Mikel Arteta ha ora un vantaggio di appena 5 punti sul lanciatissimo Manchester City (secondo), che però deve recuperare due partite e nel prossimo turno affronterà proprio i Gunners, in una sfida che può valere il titolo. Solo una vittoria all'Etihad consentirebbe ai londinesi di riprendere il sopravvento, ma nella loro forma attuale sembra molto difficile, dato che i Citizens hanno conquistato 25 punti sugli ultimi 27 disponibili.

Il quadro della 32/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Arsenal-Southampton 3-3

Fulham-Leeds sabato ore 13.30

Brentford-Aston Villa ore 16

Crystal Palace-Everton

Leicester-Wolves

Liverpool-Nottingham

Manchester Utd-Chelsea posticipata

Bournemouth-West Ham domenica ore 15

Newcastle-Tottenham

Brighton-Manchester City posticipata