Ligue1: Mbappé spinge il PSG verso il titolo di Francia 

Il Paris Saint-Germain, guidato da Kylian Mbappé autore di una doppietta, ha battuto 2-1 in trasferta la lanterna rossa Angers, aprendo la 32esima giornata di campionato, e ora ha strada aperta verso l'11esimo scudetto di Francia, che sarebbe record. A sei turni dalla fine, la squadra di Mbappé e Messi ha un vantaggio di 11 punti sul Marsiglia, secondo in classificat prima della partita di domenica contro il Lione. Di fronte ai 19.000 spettatori dello stadio Raymond-Kopa, tutto esaurito per l'arrivo della capolista, Mbappé ha potuto arricchire le sue statistiche e diventare capocannoniere solitario con 22 reti, davanti a Jonathan David del Lilla (20).

Il quadro della 32/ma giornata

Angers-Paris SG 1-2

Auxerre-Lilla sabato ore 17.30

Lens-Monaco ore 21

Reims-Strasburgo domenica ore 13

Ajaccio-Brest ore 15

Lorient-Tolosa

Nantes-Troyes

Nizza-Clermont

Montpellier-Rennes ore 17.05

Lione-Marsiglia ore 20.45