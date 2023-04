LaLiga: Espanyol-Cadice 0-0, clou è Barcellona-Atletico

Il clou è una delle sfide storiche della Liga tra il Barcellona, che si avvia con qualche inciampo verso il titolo, e un Atletico che ha ripreso saldamente il terzo posto dopo una stagione molto deludente, soprattutto in Europa. Ma la rivalità è molto sentita per cui non dovrebbe mancare lo spettacolo. Il Real sta già pensando alla scoppiettante semifinale di Champions col Manchester City e non ha molti stimoli contro il Celta, che dovrebbe battere facilmente. Nella lotta per il quarto posto il Real Sociedad cerca di allungare ospitando il Rayo mentre il Villarreal è impegnato in casa del Siviglia rinfrancato dal trionfo sul Manchester United. Il Valencia, avviato verso la retrocessione, ha un turno facile in casa dell'Elche, che ha perso 20 delle 27 gare finora disputate.

Il quadro della 30/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Espanyol-Cadice 0-0

Osasuna-Betis sabato ore 14

Almeria-Ath. Bilbao ore 16.15

Real Sociedad-Vallecano ore 18.30

Valladolid-Girona ore 18.30

Real Madrid-Celta Vigo ore 21

Elche-Valencia domenica ore 14

Barcellona-Atletico Madrid ore 16.15

Maiorca-Getafe ore 18.30

Siviglia-Villarreal ore 21